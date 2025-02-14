Bebek ölümlerini araştıran komisyonun görev süresi 20 Şubat'a kadar uzatıldı
Yenidoğan çetesi skandalının ardından özel sağlık kuruluşlarındaki bebek ölümlerinin incelenmesi için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun çalışmaları 20 Şubat'a kadar uzatıldı.
Yenidoğan çetesi skandalının ardından özel sağlık kuruluşlarındaki bebek ölümlerinin incelenerek araştırılması için kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı.
20 ŞUBAT'A KADAR DEVAM EDECEK
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, komisyon 20 Şubat'a kadar bir ay daha çalışmalarını sürdürecek.
Resmi Gazete'deki diğer kararlara göre, kadın ve çocuk ölümleri ile şiddeti araştıracak komisyonların da görev süresi uzatıldı.