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Bebek ölümlerini araştıran komisyonun görev süresi 20 Şubat'a kadar uzatıldı

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Yenidoğan çetesi skandalının ardından özel sağlık kuruluşlarındaki bebek ölümlerinin incelenmesi için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun çalışmaları 20 Şubat'a kadar uzatıldı.

Yenidoğan çetesi skandalının ardından özel sağlık kuruluşlarındaki bebek ölümlerinin incelenerek araştırılması için kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı.

20 ŞUBAT'A KADAR DEVAM EDECEK

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, komisyon 20 Şubat'a kadar bir ay daha çalışmalarını sürdürecek.

Bebek ölümleri araştıran komisyonun görev süresi uzatıldı

Resmi Gazete'deki diğer kararlara göre, kadın ve çocuk ölümleri ile şiddeti araştıracak komisyonların da görev süresi uzatıldı.

Bebek ölümlerini araştıran komisyonun görev süresi 20 Şubat'a kadar uzatıldı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Sağlık
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