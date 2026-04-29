Bayburt'un köylerine kanser taramaları için ulaşım desteği sağlanıyor

Kanser taramalarına erişimi kolaylaştırmak amacıyla Yukarı Dikmetaş, Damlıca ve Kalecik köylerindeki vatandaşlar, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesindeki Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezine (KETEM) ulaştırıldı.

Beşpınar Aile Hekimliği ile koordineli yürütülen çalışma kapsamında köy meydanlarında toplanan vatandaşlar ile evlerinden çıkamayan hastalar ekipler tarafından araçla alınarak, Sağlıklı Hayat Merkezine getirildi.

KETEM'de kanser taramaları yapılan vatandaşlara, uzman personel tarafından erken teşhis ve tarama süreçlerine ilişkin bilgi verildi. İşlemleri tamamlanan vatandaşlar, ekiplerce yeniden evlerine bırakıldı.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, erken teşhisin hayat kurtardığı vurgulanarak, vatandaşlara tarama randevularını aksatmama çağrısında bulunuldu. - BAYBURT

