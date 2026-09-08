Bayburt’ta vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yapıldı

3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Yakutiye Camii önünde kurulan stantta vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yapıldı. Çalışmada vatandaşların kan şekeri, tansiyon, boy ve kilo ölçümleri gerçekleştirildi.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada vatandaşlara diyabet, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları ve fiziksel aktivitenin önemi hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Ölçümler sırasında sağlık riski tespit edilen kişiler, gerekli değerlendirme ve takiplerinin yapılması için aile hekimlerine ve Sağlıklı Hayat Merkezine yönlendirildi.

Halk Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen çalışmada koruyucu sağlık hizmetlerinin önemi vurgulanırken, düzenli sağlık kontrollerinin yanı sıra sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın önemi üzerinde duruldu.

Çalışmayla vatandaşların kronik hastalıklara karşı erken dönemde farkındalık kazanması ve sağlık kontrollerini düzenli yaptırmaları konusunda farkındalık oluşturuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı