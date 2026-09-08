Haberler

Bayburt’ta vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yapıldı

Bayburt’ta vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Yakutiye Camii önünde kurulan stantta vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yapıldı.

3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Yakutiye Camii önünde kurulan stantta vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yapıldı. Çalışmada vatandaşların kan şekeri, tansiyon, boy ve kilo ölçümleri gerçekleştirildi.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada vatandaşlara diyabet, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları ve fiziksel aktivitenin önemi hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Ölçümler sırasında sağlık riski tespit edilen kişiler, gerekli değerlendirme ve takiplerinin yapılması için aile hekimlerine ve Sağlıklı Hayat Merkezine yönlendirildi.

Halk Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen çalışmada koruyucu sağlık hizmetlerinin önemi vurgulanırken, düzenli sağlık kontrollerinin yanı sıra sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın önemi üzerinde duruldu.

Çalışmayla vatandaşların kronik hastalıklara karşı erken dönemde farkındalık kazanması ve sağlık kontrollerini düzenli yaptırmaları konusunda farkındalık oluşturuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi başladı! İşte ilk tur sonuçları

Günlerdir yapılamayan seçim başladı! İşte 1. tur sonuçları
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu için çok konuşulacak sözler: Siyasi tutuklu olarak görmüyorum

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu için olay sözler! Bu ifadeler çok konuşulur
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı tam 1004 kat arttı! Galatasaray detayı bomba

Kerem'in maaşı tam 1004 kat arttı! Galatasaray detayı bomba
Melissa Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı

Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı
Meteoroloji uyardı! Bir yanda kavurucu sıcak bir yanda sert rüzgar

Meteoroloji uyardı! Bir yanımız yanacak bir yanımız donacak
Beykoz'da TFF personelinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TFF'yi yasa boğan kaza! Ebubekir Uçar'ın hayatını kaybettiği anlar
Serhat Kılıç'ın ölümünde kahreden tesadüf! Rol arkadaşı da aynı gün ölmüş

Serhat Kılıç'ın ölümünde kahreden tesadüf! 9 yıl sonra aynı gün...
İstiklal Marşı'nı okuduğu için eleştirilmişti! Milli voleybolcudan tokat gibi yanıt

Milli voleybolcudan İstiklal Marşı eleştirilerine tokat gibi yanıt
Adana'da mezar yeri fiyatı ikiye katlandı! Vatandaş dev zamma tepki gösterdi

Ölmenin de bir bedeli var! Mezar fiyatları dudak uçuklattı