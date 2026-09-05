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Bayburt’ta Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri

Bayburt’ta Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri
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3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Bayburt’ta çocuklara ve vatandaşlara yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Bayburt'ta çocuklara ve vatandaşlara yönelik etkinlik gerçekleştirildi. Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, çocuklarla sağlık temalı resimler yaparken ailelere ve vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıttı.

Saray Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte sağlıklı beslenme, hareketli yaşam, kişisel hijyen ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri konularında bilgiler aktarıldı. Çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıkları eğlenceli çalışmalarla anlatıldı, sağlık temalı çizimler yapıldı.

Etkinliğe katılan çocuklara 'Sağlık Elçisi Belgesi' takdim edildi.

Çalışma kapsamında vatandaşlara sağlıklı yaşam, halk sağlığı, SAHA Elçileri ile Bebek, çocuk ve genç akademileri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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