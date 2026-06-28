Bayburt'ta vatandaşlara cilt kanserine karşı koruyucu önlemler anlatıldı
Bayburt Devlet Hastanesinde artan sıcaklıklara karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla stant açıldı. Sağlık personeli, güneşten korunma ve cilt kanseri riskine karşı önlemler hakkında bilgi verdi, broşür dağıttı.
Bayburt Devlet Hastanesinde, artan hava sıcaklıklarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla bilgilendirme standı açıldı. Stantta vatandaşlara, sıcak havalarda alınması gereken önlemler ile cilt kanserinden korunma yöntemleri anlatıldı.
Poliklinik girişinde kurulan stantta sağlık personeli, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarı çıkılmaması, yeterli sıvı tüketilmesi, açık renkli giysilerin tercih edilmesi ve güneş koruyucu ürün kullanımı konularında uyarılarda bulundu.
Bilgilendirme faaliyetinde ayrıca cilt kanseri riskine dikkat çekildi. Güneşe uzun süre korunmasız maruz kalınmaması ve şüpheli cilt değişikliklerinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiği vurgulanarak, vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - BAYBURT