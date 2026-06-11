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Bayburt'ta 'Sağlıklı Hayat Saatleri' programı düzenlendi

Bayburt'ta 'Sağlıklı Hayat Saatleri' programı düzenlendi
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Bayburt'ta Sağlık Bakanlığı'nın 'Sağlıklı Hayat Saatleri' programının ilk etkinliğinde çocuklarda sınav kaygısı ve ebeveyn yaklaşımı ele alındı.

Bayburt'ta, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Sağlıklı Hayat Saatleri' programının ilk etkinliği gerçekleştirildi.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen programda, 'Çocuklarda ve Ergenlerde Sınav Kaygısı ve Ebeveyn Yaklaşımı' konusu ele alındı.

Uzm. Dr. Hümeyra Hilal Öztürk tarafından katılımcılara sınav kaygısı, kaygıyla baş etme yöntemleri ve ebeveynlerin çocuklarına bu süreçte nasıl destek olabileceği konusunda bilgi verildi.

Programda, sınav dönemlerinde çocukların yaşadığı kaygının doğru yönetilmesi, ailelerin destekleyici tutum geliştirmesi ve çocukların psikolojik iyi oluşunun korunmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Sağlıklı yaşam bilincinin artırılmasına yönelik düzenlenen 'Sağlıklı Hayat Saatleri' programının, ilerleyen haftalarda farklı konu başlıklarıyla devam edeceği bildirildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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