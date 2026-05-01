Bayburt’ta Ruh Sağlığı Hizmeti Eve Taşındı

Bayburt Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) tarafından ağır ruhsal hastalığı bulunan bireylere yönelik ev ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Hastaların tedavi süreçlerinin yerinde takip edildiği ziyaretlerle, sağlık hizmeti hastane ortamından evlere taşınıyor.

Ev ziyaretleriyle hastaların ilaç kullanımı, tedaviye uyumu ve genel sağlık durumları takip edilirken, sosyal izolasyonun azaltılması ve bireylerin günlük yaşama daha güçlü katılım sağlaması hedefleniyor. Uygulama sayesinde yalnızca hastalara değil, bakım sürecinde önemli sorumluluk üstlenen ailelere de destek sağlanıyor.

TRSM ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında hastalar ev ortamında düzenli olarak ziyaret ediliyor. Gezici ekiplerin ilaç takibi ve psikososyal destek sağlamasıyla hastalık ataklarının şiddetinin azaltılması, iyileşme sürecinin desteklenmesi ve yeniden hastaneye yatışların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Ev ziyaretlerinin, özellikle ağır ruhsal hastalığı bulunan bireylerin tedaviye erişimini kolaylaştırdığı belirtilirken, hizmetin hastaların toplumsal yaşama tutunmasında önemli bir destek mekanizması oluşturduğu kaydedildi. - BAYBURT

