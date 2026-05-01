Bayburt’ta Ruh Sağlığı Hizmeti Eve Taşındı

Bayburt Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, ağır ruhsal hastalığı bulunan bireylere yönelik ev ziyaretleri düzenliyor. Ziyaretlerde ilaç takibi, tedavi uyumu ve psikososyal destek sağlanırken, hastaların toplumsal yaşama katılımının artırılması ve yeniden hastaneye yatışların önlenmesi hedefleniyor. Ayrıca hasta yakınlarına da bakım sürecinde destek sunuluyor.

Bayburt Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) tarafından ağır ruhsal hastalığı bulunan bireylere yönelik ev ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Hastaların tedavi süreçlerinin yerinde takip edildiği ziyaretlerle, sağlık hizmeti hastane ortamından evlere taşınıyor.

Ev ziyaretleriyle hastaların ilaç kullanımı, tedaviye uyumu ve genel sağlık durumları takip edilirken, sosyal izolasyonun azaltılması ve bireylerin günlük yaşama daha güçlü katılım sağlaması hedefleniyor. Uygulama sayesinde yalnızca hastalara değil, bakım sürecinde önemli sorumluluk üstlenen ailelere de destek sağlanıyor.

TRSM ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında hastalar ev ortamında düzenli olarak ziyaret ediliyor. Gezici ekiplerin ilaç takibi ve psikososyal destek sağlamasıyla hastalık ataklarının şiddetinin azaltılması, iyileşme sürecinin desteklenmesi ve yeniden hastaneye yatışların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Ev ziyaretlerinin, özellikle ağır ruhsal hastalığı bulunan bireylerin tedaviye erişimini kolaylaştırdığı belirtilirken, hizmetin hastaların toplumsal yaşama tutunmasında önemli bir destek mekanizması oluşturduğu kaydedildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var

1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi! 3 kişi öldü, 31 kişi yaralandı

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Burak Yılmaz, efsane olduğu takımın başına geçiyor

Son açıklaması gündemi sallamıştı! Hakkındaki gelişme bomba
Mourinho Real Madrid'i karıştırdı

Olay adam yine yaptı yapacağını!

Arda Turan Konferans Ligi'nde final için ilk maça çıktı! İşte sonuç

Konferans Ligi'nde final için ilk maça çıktı! İşte sonuç

5 yıllık kin cinayetle bitti! 17 yaşındaki genç babasını döven adamı öldürdü

5 yıllık kin cinayetle bitti! 17 yaşında katil oldu
Burak Yılmaz, efsane olduğu takımın başına geçiyor

Son açıklaması gündemi sallamıştı! Hakkındaki gelişme bomba
Fener'den kovulur gibi gönderilen En-Nesyri Arabistan'ı sallıyor

Bu yaptıklarını Fener taraftarı görmesin!
Fenerbahçe'yi eleyen takım finale gidiyor! Dün gece ortalık alev aldı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı