Bayburt'ta lise öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine ağız ve diş sağlığının korunması, doğru diş fırçalama teknikleri ve düzenli diş hekimi kontrolünün önemi anlatıldı.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğünce öğrencilere yönelik 'Ağız ve Diş Sağlığı' eğitimi düzenlendi. Diş Hekimi Resul Alperen Yıldız tarafından verilen eğitimde, ağız ve diş sağlığının korunması için dikkat edilmesi gerekenler ele alındı.

Programda öğrencilere doğru diş fırçalama yöntemleri, düzenli diş hekimi kontrollerinin önemi ve sağlıklı beslenmenin ağız sağlığı üzerindeki etkileri hakkında bilgi verildi.

Öğrencilerin sorularının da yanıtlandığı eğitimin sonunda, öğrencilere diş fırçası ve diş macunu hediye edildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
