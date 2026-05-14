Bayburt'ta iki hastanın mesanesinden 27 taş çıkarıldı

Bayburt Devlet Hastanesi Üroloji Polikliniğine başvuran 72 ve 79 yaşındaki iki erkek hastaya açık ameliyat yapılarak toplam 27 taş çıkarıldı. Hastalar, başarılı operasyon sonrası sağlıklarına kavuşarak taburcu edildi.

Bayburt Devlet Hastanesi Üroloji Polikliniğine idrar şikayetleriyle başvuran 72 ve 79 yaşındaki 2 erkek hastanın mesanesinden açık ameliyatla toplam 27 taş çıkarıldı.

Hastaneye, sık idrara gitme, idrarını tam boşaltamama, idrar yapmada zorluk ve idrarda kanama şikayetleriyle başvuran 2 hastaya, yapılan tetkiklerin ardından ameliyat kararı verildi.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Niyazi Perolli tarafından yapılan açık mesane taşı operasyonunda, 72 yaşındaki hastanın mesanesinden 1,5 santimetre boyutunda 16 adet taş çıkarıldı.

İdrar yapmada zorluk ve hematüri şikayeti bulunan 79 yaşındaki diğer hastada ise 1 adet 4 santimetre, 10 adet 1,5 santimetre boyutunda taş tespit edildi. Açık mesane taşı ameliyatıyla hastanın mesanesindeki taşlar başarılı operasyonla temizlendi.

Operasyonların ardından sağlıklarına kavuşan hastaların taburcu edildiği öğrenildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
