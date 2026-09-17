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Bayburt’ta hastalar ve yakınları diyabet okulunda eğitim aldı

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Bayburt’ta hastalar ve yakınları diyabet okulunda eğitim aldı
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Bayburt Devlet Hastanesinde diyabet hastaları ve hasta yakınlarına yönelik her ay düzenlenen diyabet okulu eğitimleri devam ediyor.

Bayburt Devlet Hastanesinde diyabet hastaları ve hasta yakınlarına yönelik her ay düzenlenen diyabet okulu eğitimleri devam ediyor. Eğitim programını tamamlayan hastalar ve yakınlarına diplomaları takdim edildi.

Diyabet okulunda katılımcılara diyabetin takibi, kan şekeri ölçümü, insülin ve ilaç kullanımı, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin hastalık yönetimindeki önemi anlatıldı. Eğitimlerde ayrıca düzenli hekim kontrolünün önemi ile diyabetin günlük yaşamda yol açabileceği riskler hakkında bilgi verildi.

Katılımcılara kan şekeri takibinin düzenli yapılması, tedaviye uyum sağlanması ve beslenme düzenine dikkat edilmesi konusunda bilgiler aktarılırken, fiziksel aktivitenin diyabet kontrolündeki yeri üzerinde duruldu. Diyabete bağlı oluşabilecek sağlık sorunlarından korunmak için alınabilecek önlemler de anlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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