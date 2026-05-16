Haberler

Hastanede vatandaşlar cilt kanseri konusunda bilgilendirildi

Hastanede vatandaşlar cilt kanseri konusunda bilgilendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt Devlet Hastanesi'nde, 1-31 Mayıs Cilt Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında hastane çalışanlarına eğitim verilip hasta ve yakınları bilgilendirildi. Uzm. Dr. Sena Kocabıyık tarafından verilen eğitimde erken teşhis, risk faktörleri ve korunma yolları anlatıldı. Ayrıca stant açılarak broşür dağıtıldı.

Bayburt Devlet Hastanesinde, 1-31 Mayıs Cilt Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında hastane çalışanlarına eğitim verilerek, hasta ve hasta yakınları bilgilendirildi.

Kanser farkındalığını artırmak ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen eğitim, Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Sena Kocabıyık tarafından verildi. Eğitimde, cilt kanserinde erken tanının önemi, risk faktörleri ve korunma yolları ele alındı.

Hastane çalışanlarına yönelik eğitimde, ciltte meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi, şüpheli durumlarda sağlık kuruluşlarına başvurulması ve düzenli kontrollerin ihmal edilmemesi gerektiği anlatıldı.

Farkındalık çalışmaları kapsamında hastanede stant da açıldı. Stantta hasta ve hasta yakınlarına cilt kanseri konusunda bilgilendirme yapılırken, erken teşhis ve korunma yollarına ilişkin broşürler dağıtıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor

Erdoğan yeni aşamayı bizzat ilan etti! MİT artık devrede
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir

Erdoğan'a CHP'den geçişler soruldu, verdiği cevap çok konuşulur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trafikte tartıştığı kadına kafa atan fenomene unutamayacağı ceza

Trafikte tartıştığı kadına kafa atan fenomene unutamayacağı ceza
Detayları Bakan Kurum açıkladı! Binalarda yeni dönem başlıyor

Binalarda yeni dönem başlıyor
Meyhane açılışında dua eden emekli imamdan dikkat çeken sözler

Meyhane açılışında dua eden emekli imamdan dikkat çeken sözler
Fatma Soydaş'dan 'Açılmayı düşünüyor musun?' sorusuna skandal yanıt

Sözde fenomenden "Açılmayı düşünüyor musun?" sorusuna skandal yanıt
Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor
Tatilleri olay olmuştu! Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman evleniyor

Belediye başkanı ile türkücü aşkında yeni gelişme

Belediye binası önünde 'makam aracı' pozu

Başkanın 4 milyonluk şovu