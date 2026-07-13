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Bayburt'ta 'Gebe Okulu' eğitimleri devam ediyor

Bayburt'ta 'Gebe Okulu' eğitimleri devam ediyor
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Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi'ndeki gebe okulunda anne adaylarına gebelik, doğum ve sonrası süreçlerle ilgili eğitim verildi.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren gebe okulunda anne adaylarına yönelik doğuma hazırlık eğitimi düzenlendi. Eğitimde, gebelik sürecinde karşılaşılabilecek durumlara ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Eğitimde, anne adaylarına gebelik döneminde dikkat edilmesi gerekenler, doğum sonrası anne ile bebek sağlığının korunması hakkında bilgiler verildi. Eğitimlerle anne adaylarının sağlık okuryazarlığının artırılması amaçlandı.

Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde hizmet veren gebe okulunda anne adaylarına yönelik eğitimlerin devam ettiği, eğitimlerde gebelik süreci ile doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında karşılaşılabilecek durumlara ilişkin bilgilendirmelerin sürdürüldüğü belirtildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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