Haberler

Bayburt'taki okullarda skolyoz taraması yapılıyor

Bayburt'taki okullarda skolyoz taraması yapılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Omurga Sağlığım Projesi kapsamında Bayburt'ta 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine skolyoz taraması yapıldı. Riskli bulgulara sahip öğrencilerin ailelerine bilgilendirme yapıldı.

Omurga Sağlığım Projesi kapsamında Bayburt'ta ortaokul öğrencilerine skolyoz taraması yapıldı. Kent genelindeki ortaokullarda öğrenim gören bin 900 öğrenci, taramadan geçirildi.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü doğrultusunda yapılan çalışmada, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerinin omurga sağlığı kontrol edildi. Sağlık ekipleri, öğrencileri skolyoz açısından değerlendirerek, muayenelerini gerçekleştirdi.

Taramalarda riskli bulguya rastlanan öğrencilerin ailelerine de gerekli bilgilendirme yapıldı. Çalışmayla, öğrencilerin gelişim döneminde omurga sağlığının takip edilmesi ve skolyozun erken dönemde fark edilmesi sağlanıyor.

Omuzlarda yükseklik farkı, kürek kemiklerinde eşitsizlik, belde asimetri, bir tarafa doğru eğilme ile sırt ve bel ağrısı skolyoz belirtileri arasında yer alıyor. Erken teşhis, eğriliğin ilerlemeden kontrol altına alınmasında belirleyici rol oynuyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Terme Belediye meclis üyesi Rümeysa Eker tepki çeken paylaşımın ardından istifa etti

Paylaşımı başına iş açtı, tepkiler dinmeyince istifa etti

Sevdiğim Sensin dizisinde bayıltan öpücük

Türk televizyonları bunu da gördü
Sıfır Atık Festivali, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor

Sıfır Atık Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor
Ankara kulisleri hareketli! Özgür Özel’in yeni partisinin adı belli oldu

Özel’in yeni partisinin adı belli oldu
Kartal’daki duruşma için yola çıkarılan İmamoğlu cezaevine geri getirildi

Duruşma için yola çıkarıldı, 60 km sonra cezaevine geri getirildi
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti

İşte memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı

Dünyada sadece Türkiye'de var! 81 ilden vatandaşlar akın ediyor

Dünyada sadece Türkiye'de var! 81 ilden vatandaşlar akın ediyor