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Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü 124 öğrenciye ruh sağlığı farkındalığı eğitimi verdi

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Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü 124 öğrenciye ruh sağlığı farkındalığı eğitimi verdi
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Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında Bayburt'ta 124 öğrenciye ruh sağlığı farkındalığı eğitimi verildi. Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü'nün düzenlediği eğitimde 'Gençlerle Çalışmak ve Psikolojik Dayanıklılık' ele alındı, Sağlıklı Hayat Merkezi hizmetleri anlatıldı.

Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören 124 öğrenciye yönelik psikolojik dayanıklılık ve ruh sağlığı farkındalığı eğitimi düzenlendi.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimde, 'Gençlerle Çalışmak ve Psikolojik Dayanıklılık' konusu ele alındı. Eğitimde gençlerin ruh sağlığını ve iyilik halini güçlendirme, psikolojik dayanıklılıklarını artırma konularında bilgilendirme yapıldı.

Programda ayrıca öğrencilere Sağlıklı Hayat Merkezi ve burada sunulan hizmetler hakkında bilgi verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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