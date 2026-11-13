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Bayburt Devlet Hastanesinde yeniden kopan ön çapraz bağ tendonla onarıldı

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Bayburt Devlet Hastanesinde yeniden kopan ön çapraz bağ tendonla onarıldı
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Bayburt Devlet Hastanesinde bağı yeniden kopan hastanın dizindeki ön çapraz bağ, ayak bileğinden alınan tendonla onarıldı. Daha önce İstanbul'da ameliyat geçiren hastanın tedavisi, Opr. Dr. Ünal Saraç'ın gerçekleştirdiği başarılı operasyonun ardından hastane servisinde sürüyor.

Bayburt Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonda, hastanın kendi ayak bileğinden alınan tendon kullanılarak dizindeki kopan ön çapraz bağ yeniden oluşturuldu.

Daha önce İstanbul'da ön çapraz bağ ameliyatı geçiren hasta, bağın yeniden kopması üzerine Bayburt Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniğine başvurdu. Yapılan muayenenin ardından ameliyat kararı alındı.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Ünal Saraç tarafından gerçekleştirilen operasyonda, hastanın ayak bileğinden alınan peroneus longus tendonu dizdeki kopan bağın yerine kullanıldı. Ameliyatı başarılı geçen hastanın tedavisinin hastane servisinde sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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