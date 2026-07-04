Bayburt'ta haziran ayında 46 bin 829 hasta muayene edildi

Bayburt Devlet Hastanesinde haziran ayında hasta yoğunluğu bir önceki aya göre arttı. Mayıs ayında 38 bin 882 hastanın muayene edildiği hastanede, haziran ayında bu sayı 7 bin 947 artarak 46 bin 829'a yükseldi. Aynı dönemde hastanede 253 ameliyat gerçekleştirilirken, acil serviste 12 bin 565 hastaya sağlık hizmeti verildi.

Hastane verilerine göre, haziran ayında MHRS üzerinden randevulu 13 bin 871, MHRS dışı ayaktan 20 bin 393 hasta muayene oldu. Acil servis başvurularıyla birlikte toplam ayaktan bakılan hasta sayısı 46 bin 829 olarak kayıtlara geçti.

1-30 Haziran tarihleri arasında polikliniklere başvurarak muayene olan hasta sayıları ise şu şekilde:

Uzman aile hekimliği: Bin 600

Anestezi polikliniği: 259

Beyin cerrahisi polikliniği: Bin 836

Cildiye polikliniği: Bin 570

Çocuk hastalıkları polikliniği: 2 bin 139

Çocuk ve ergen ruh sağlığı: 182

Enfeksiyon hastalıkları: 337

Fizik tedavi polikliniği: Bin 798

Genel cerrahi polikliniği: Bin 758

Göğüs cerrahisi polikliniği: 193

Göğüs hastalıkları polikliniği: 885

Göz hastalıkları polikliniği: 2 bin 83

İç hastalıkları polikliniği: 4 bin 849

Kadın hastalıkları polikliniği: 2 bin 505

Kalp damar cerrahisi: 519

Kardiyoloji polikliniği: Bin 819

Kulak burun boğaz polikliniği: 2 bin 98

Nöroloji polikliniği: Bin 805

Ortopedi polikliniği: 3 bin 142

Plastik cerrahi polikliniği: 233

Ruh sağlığı ve hastalıkları polikliniği: Bin 477

Sigara bırakma polikliniği: 1

Üroloji polikliniği: Bin 177

Acil servis: 12 bin 565

Haziran ayında hastanede 253 ameliyat ve 62 lokal ameliyat gerçekleştirildi. Ayrıca 112 endoskopi, 42 kolonoskopi, 4 bronkoskopi ve 80 anjiyo işlemi yapıldı. Gebe Okulu'ndan yararlanan danışan sayısı ise 30 oldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı