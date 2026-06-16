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Bayburt ADSM'de mayıs ayında 5 bin 501 hasta muayene edildi

Bayburt ADSM'de mayıs ayında 5 bin 501 hasta muayene edildi
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Bayburt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde mayıs ayında 5 bin 501 hasta muayene edilirken, 973 dolgu, 317 kanal dolgu, bin 17 diş çekimi gibi işlemler yapıldı. Merkezde 2 bin 636 hasta MHRS üzerinden randevu aldı.

Bayburt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde (ADSM), 1-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında 5 bin 501 hasta muayene edildi. Merkezde mayıs ayı boyunca 973 dolgu, 317 kanal dolgu, bin 17 diş çekimi, 637 protez, 37 implant ve 40 gömülü diş çekimi işlemi yapıldı.

Poliklinik dağılımına göre cerrahi kliniğinde 183, çocuk kliniğinde 231, periodontoloji kliniğinde 160, genel anestezi kliniğinde 4, diğer kliniklerde ise 4 bin 923 hasta muayene edildi.

2 bin 636 hasta Merkezi Hekim Randevu Sistemi ( Mhrs ) üzerinden randevu alarak, 2 bin 844 hasta ise MHRS dışı ayaktan başvuru kapsamında merkeze başvurdu. Nöbet kliniği başvurusu da 754 olarak kayıtlara geçti.

ADSM'de 2 ağız, diş ve çene hastalıkları cerrahisi uzmanı, 1 periodontoloji uzmanı, 1 çocuk diş hekimliği uzmanı, 1 endodonti uzmanı, 1 restoratif diş tedavisi uzmanı, 1 protetik diş tedavisi uzmanı ile 22 diş hastalıkları ve tedavisi hekimi bulunuyor.

Merkezde ayrıca 17.00-24.00 saatleri arasında MHRS randevulu hasta kabulü yapılıyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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