Haberler

Bayat Devlet Hastanesinde endoskopi ve kolonoskopi hizmeti başladı

Güncelleme:
Bayat Devlet Hastanesinde, mide ve bağırsak hastalıkları için endoskopi ve kolonoskopi hizmetleri başarıyla uygulanmaya başlandı. Hastalar artık il merkezine sevk edilmeden bu hizmetten faydalanabilecekler.

Bayat Devlet Hastanesinde endoskopi ve kolonoskopi hizmetlerinin başladığı bildirildi.

Başhekimlikten yapılan yazılı açıklamada, mide ve bağırsak hastalıklarının tanı ve tedavisinde önemli yere sahip endoskopi ve kolonoskopi hizmetinin Bayat Devlet Hastanesinde başarıyla uygulanmaya başladığı belirtildi.

Yeni açılan ünitede işlemlerin güvenli ve konforlu şekilde yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, "İşlemler sırasında uygun hastalara sedasyon uygulaması yapılarak hastaların ağrı ve rahatsızlık hissetmeden konforlu şekilde işlem geçirmesi sağlanmaktadır. Bu hizmet sayesinde hastalarımıza ileri tetkik ve tanı işlemleri için il merkezine sevk edilmeden ilçemizde sağlık hizmeti verilebilecektir. Hastalarımız bu hizmetten faydalanabilmek için 182'den randevu alıp Genel Cerrahi Polikliniğine başvurabilir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Murat Topal
