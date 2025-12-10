Batman'da Yeni Bir Teknikle Mide Fıtığı Ameliyatı

BATMAN'da mide fıtığı bulunan 55 yaşındaki kadın hasta Avrupa'daki fıtık merkezleri ve Türkiye'deki seçili merkezlerde yapılan 'Posterior Komponent Separasyon' isimli özel teknikle Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edildi. Karın duvarı onarılan hasta mide fıtığından kurtuldu.

Batman'da yaşayan 55 yaşındaki S.T. isimli kadın daha önce 1'i kapalı yöntemle olmak üzere 4 kez farklı merkezlerde mide fıtığı ameliyatı oldu ancak bir sonuç alamadı ve fıtık nüksetti. Ağrılarının artması üzerine kadın, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mesut Yeşilsoy ve ekibi tarafından gerekli tetkikleri yapıldıktan sonra ameliyata alınan hastaya Avrupa'daki fıtık merkezlerinde ve Türkiye'deki bazı seçili merkezlerde uygulanan farklı bir yöntem uygulandı. Kasların iç tarafından açılarak büyük fıtıkların kapatılmasını sağlayan 'Posterior Komponent Separasyon' isimli özel teknikle başarılı bir şekilde ameliyat edildi. Sağlığına kavuşan hasta taburcu edildi.

'AMELİYATIMIZ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE YAPILDI'

Başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mesut Yeşilsoy, "Hastamız bize tekrarlayan büyük bir fıtıkla başvurmuştu. Yaptığımız tetkikler sonrasında önceki başarısız 4 ameliyat dışında farklı bir plandan farklı bir teknikle bir ameliyat yapmamız gerektiğine karar verdik. Ölçümlerimizi yaptıktan sonra özellikle Avrupa'daki fıtık merkezlerinde gittikçe popülerleşen 'Posterior Komponent Separasyon' (Kasların iç tarafından açılarak büyük fıtıkların kapatılmasını sağlayan ameliyat) adı verilen tekniğin bu hastamız için uygun olacağına karar verdik. Ölçümleri ve tetkikleri yeterince yaptıktan sonra ameliyatımız başarılı bir şekilde yapıldı. Bu ameliyatlardan sonra normalde her fıtık ameliyatı eğer nüksetmişse, tekrarlamışsa başarısızlık ihtimali gittikçe artar. Ancak bu yöntemle başarısız olma ihtimalinde daha minimanize ettiğimizi düşünmekteyiz. Ameliyatta öncelikle bağırsak yapışıklığını giderdik. Eski yamalar vardı. Bu yamaları teker teker çıkardık" dedi. (DH

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,