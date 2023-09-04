Batman'da kanserli tümörü başarılı ameliyatla tedavi edilen Naciye Şahin sağlığına kavuştu

Batman'da 53 yaşındaki Naciye Şahin'in yumurtalığında kanserli tümör tespit edildi. Şahin, geçirdiği başarılı ameliyat sonrası sağlığına kavuştu. Tedavi süreci devam edecek.

Batman'da yumurtalığında kanserli tümör tespit edilen 53 yaşındaki Naciye Şahin, geçirdiği başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Şahin'in yumurtalığında kist tespit edilmesinin ardından yapılan patolojik incelemede yüksek derecede yumurtalık kanseri tespit edildiği belirtildi.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Dr. İlyas Turan tarafından gerekli muayene, ön tetkik ve radyolojik görüntülemelerinin ardından ameliyat kararı alındığı kaydedilen açıklamada, şunlar yer aldı:

"Hastamıza tümör boşaltma ameliyatı yapıldı. Ardından hastamız ameliyat sonrası takiplerinde stabil hale geldikten sonra taburcu edildi. Ameliyat sonrası poliklinik kontrolünde hastamızın muayenesi yapılarak genel durumu ve patoloji raporu değerlendirildi. Devamında hastamızın tedavisinin tamamlanması açısından medikal onkoloji polikliniğine yönlendirildi. Hastamız kemoterapi tedavisinden sonra yeniden değerlendirilecek, düzenli takip ve tedavisi polikliniğimizce yapılacaktır."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin de sağlık ekibine teşekkür etti.