Başına Boş Köpeklerin Saldısına Uğrayan Suriyeli Genç Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 17 yaşındaki Suriyeli Hasan Ahmed, kuduz teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Son anlarına ait görüntülerde, hemşirenin su vermeye çalışırken korkuya kapıldığı görüldü.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde başıboş köpeklerin saldırdığı 2 kardeşten, kuduz teşhisiyle tedavi gördüğü Şanlıurfa'daki hastanede ölen Suriyeli Hasan Ahmed'in (17) son görüntüleri ortaya çıktı. Hasan Ahmed'in, hemşire su vermeye çalışırken korkuya kapılıp tepki gösterdiği görüldü.

Ergani ilçesinde 9 Eylül'de sokakta yürüyen Suriye uyruklu 2 kardeş, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Yaralanan Hasan Ahmed, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmed, durumu ağırlaşınca Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde Hasan Ahmed ve kardeşine kuduz teşhisi konuldu. Ahmed, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 12 Ekim'de hayatını kaybetti. Ahmed'in kardeşinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Kuduz teşhisi sonrası karantinada tedaviye alınan Hasan Ahmet'in hastanedeki son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, hemşirenin su vermek istediği Ahmed'in korkuya kapılarak ağlamaya çalıştığı ve dizlerine vurduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
500
