Baş Ağrısıyla Hastaneye Giden Adamın Karaciğeri Başka Bir Hastaya Umut Oldu

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Baş Ağrısıyla Hastaneye Giden Adamın Karaciğeri Başka Bir Hastaya Umut Oldu
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51 yaşındaki Mustafa Koçak, yaşadığı baş ağrısı sonrası acil serviste beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin organ bağışına onay vermesiyle karaciğeri başka bir hastaya nakledildi. Koçak'ın terimi, Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen ilk organ nakli olma özelliği taşıyor.

Baş ağrısıyla acil servisin yolunu tutan 51 yaşındaki adamın karaciğeri organ nakliyle başka bir hastaya umut oldu

İbrahim Halil Kılıç: "Biz organ nakliyle bir insana can olduk, dayımın bir parçasını şu anda başka insan taşıyor"

HATAY - Hatay'da yaşadığı baş ağrısı sonrası acil servisin yolunu tutan ve kısa sürede beyin ölümü gerçekleşen 51 yaşındaki Mustafa Koçak'ın karaciğeri başka bir hastaya umut oldu.

Reyhanlı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan 51 yaşındaki Mustafa Koçak, yaşadığı baş ağrısı sonrası Reyhanlı Devlet Hastanesi'nin yolunu tuttu. Hastanede tedavisinin devam ettiği esnada baş ağrısı artan ve kusma yaşayan Koçak'ın bilinci kapandı ve 18 Haziran tarihinde beyin ölümü gerçekleşti. Reyhanlı Devlet Hastanesi organ nakli ekipleri ve Koçak'ın ailesinin görüşmesiyle organ nakline karar verildi. Gaziantep'ten gelen doktorlarla birlikte Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirilen organ alımıyla Koçak'ın karaciğeri başarılı şekilde alındı. Koçak'ın karaciğeri zaman kaybetmeden Gaziantep'te yaşayan farklı bir insana nakledilmek üzere ekipler tarafından yola çıkarıldı. Planlanan nakillerin gerçekleşmesiyle Koçak'tan alınan karaciğer organı 1 insana umut oldu. Organ nakliyle karaciğerin nakledildiği hastanın durumunun iyi olduğu öğrenilirken Koçak'ın cenazesi Reyhanlı ilçesi asri mezarlığına defnedildi.

"Biz organ nakliyle bir insana can olduk, dayımın bir parçasını şu anda başka insan taşıyor"

İbrahim Halil Kılıç, dayısının baş ağrısıyla gittiği acil serviste fenalaştığını ve beyin ölümünün gerçekleştiğini belirterek, "23 Mart 1974 Şanlıurfa doğumlu, Reyhanlı ilçesinde yaşayan Mustafa Koçak. Dayım Pazar sabahı kahvaltısı sonrasında baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gidiyor. Reyhanlı Devlet Hastanesi'nin acil servisine gitti. Sırasının beklediği esnada aniden kustuktan sonra bayılıyor. Bayıldıktan sonra doktorlar ellerinden gelen müdahaleyi yaptıklarını ama beynine oksijen gitmediğini bize söyledi. Organ bağışını bize anlattıktan sonra kabul ettik. Dayımın karaciğerini çıkartıp başka bir hastaneye ve diğer organların başka hastanelere götürdüler. Organ bağışı birçok hastaya umut olacağını doktorlar bize anlattı. Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde ilk defa organ nakli ameliyat gerçekleştirildi. Dayımın bir karaciğeri, Gaziantep'te bulunan bir hastaya nakli oldu ve yoğun bakımda olan hastanın durumu iyi olduğunu söylediler. Hastanın en kısa zamanda iyileşip bizleri ziyaret edeceğini söylediler. Organ nakli ile insanlara hayat ve umut olduk. Mezarın altında olan sadece bir beden ve o da zamanla çürümeye başlayacak. Şu anda bizim acımız ve taziyemiz var ama organ nakliyle başkalarına hayat oldu. Organları bağışladığımız insanların hayatlarında bayram sevinci gibi seviniyorlardır. Bu duyguyu anlatamayız. Biz organ nakliyle bir insana can olduk, bu da bizi teselli ediyor. Dayımın bir parçasını şu anda başka insan taşıyor. Reyhanlı ilçesinde ilk defa gerçekleştirilen organ nakli ameliyatına vesile olan dayım Mustafa Koçak'ın isminin unutulmaması ve yaşatılmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - Sağlık
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