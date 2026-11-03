Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bartın Devlet Hastanesi 450 yataklı yeni binasıyla törenle açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın Devlet Hastanesi 450 yataklı yeni binasıyla törenle açıldı Haber Videosunu İzle
Bartın Devlet Hastanesi 450 yataklı yeni binasıyla törenle açıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın Devlet Hastanesi'nin 450 yataklı yeni hizmet binası, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla törenle açıldı. Törende Memişoğlu, ilaç raporu olanların ilaçlarını bir kez yazdırdıktan sonra rapor süresi boyunca yeniden reçete yazdırmadan alabileceğini açıkladı.

Bartın Devlet Hastanesi açılışı Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu katılımı ile gerçekleştirildi.

Haziran ayında hasta kabulüne başlayan 450 yataklı 14 ameliyathanesi 105 yoğun bakım yatağı 114 polikliniği ve 25 diyaliz yatağı bulunan Bartın Devlet Hastanesi yeni hizmet binası törenle açıldı. Törene Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Vali Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve il protokolü katılım sağladı.

Törende konuşan Bakan Memişoğlu, raporlu hastaların bir kez reçete yazdırmalarının yeterli olacağı yeni bir uygulamanın hayata geçirileceğini açıkladı.

Yeni sistemde aile hekimlerinin önemine de dikkat çeken Bakan Memişoğlu, "Bugün aile hekimlerimiz; yaşlılarımızı, şeker, tansiyon ve kalp hastalarımızı bizzat arıyor, kontrollerini takip ediyor.

Hastanelerdeki tüm branşlardan hastaları için doğrudan randevu alabiliyor; hastanedeki uzman hekimle elektronik ortamda anlık bilgi paylaşabiliyor.

bin 859 ilacın reçetelenmesinden uzman hekimlerin başladığı ilaçların devamına, evde sağlık raporlarından mevcut ilaç raporlarının yenilenmesine kadar pek çok süreci aile hekimlerimiz üzerinden kolaylaştırdık. Şimdi vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak yeni bir adımı daha Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızla birlikte atacağız. İlaç raporu olan vatandaşlarımız, ilaçlarını bir kez doktora yazdırdıktan sonra, rapor süresi boyunca yeniden reçete yazdırma ihtiyacı duymadan ilaçlarını doğrudan alabilecek. Böylece insanımız raporlu ilacını yazdırmak için hastaneye gitmek zorunda kalmayacak. Bu önemli çalışmanın hayata geçirilmesi için her iki bakanlığımızın ekipleri büyük bir özveriyle çalışıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 33 sitede yayınlandı.
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.'dan yeni haber

Babasını tanımayan yok! Çektiği video başına iş açan isimden haber var
Danla Bilic estetiğe harcadığı parayı açıkladı! Duyanlar inanamadı

Danla Bilic'in pişmanlığı servet değerinde! Rakam dudak uçuklattı
Pilot işinden oldu! Cristiano Ronaldo'nun özel jetinde skandal iddia

Pilot işinden oldu! Ünlü ismi karısı affetmedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek: Fon soruşturmasında kapsamlı suç yapısı tespit edildi

Bakan Gürlek, fon vurgunu hakkında bu ifadeyi ilk kez kullandı

Görüntü maalesef Türkiye'den! Düğün sonrası damada yapılanlar pes dedirtti

Görüntü maalesef Türkiye'den
Ünlü oyuncu Meltem Akçöl ile Beşiktaşlı futbolcu arasında sürpriz aşk iddiası!

Ünlü oyuncu ile Beşiktaşlı futbolcu arasında sürpriz aşk iddiası
Yüsra Geyik takside bekledi, Nehir Erdoğan arka kapıdan çıktı

Ünlü oyuncu takside bekledi! Arkadaşı bakın ne yaptı
Kolombiya'da 20 yıl ağrıları ciddiye alınmayan 26 yaşındaki Melisa'nın ötenazi başvurusu reddedildi: Ölmek istemiyorum, ağrının bitmesini istiyorum

20 yıl ağrısına kimse inanmadı! 26 yaşında ötenazi için başvurdu
Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama

Hükümet kanadından milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler

Avukatlık ücretlerine yeni tarife! Bir saatlik danışma 5 bin 500 TL

Avukatlık ücretleri güncellendi! Soru sormak bile cep yakıyor