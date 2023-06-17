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Bartın'da Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Pazarları Kapatıldı

Bartın'da Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Pazarları Kapatıldı

Sağlık Haberleri

Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şap hastalığı tespiti nedeniyle Bartın Merkez Akçamescit Hayvan Pazarı ile Ulus ilçesi Abdipaşa Beldesi hayvan pazarının kapatıldığı duyuruldu.

Bartın'da şap hastalığı tespiti nedeniyle Akçamescit ve Abdipaşa hayvan pazarlarının kapatıldığı duyuruldu.

Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bartın il genelinde Şap Hastalığı tespiti nedeniyle Bartın Merkez Akçamescit Hayvan Pazarı ile Ulus ilçesi Abdipaşa Beldesi hayvan pazarı ikinci bir emre kadar kapatılmıştır. Müdürlüğümüzce idari ve fenni tedbirler alınmış olup aşılama çalışmaları başlatılmıştır. Tedbirlere uymayanlar hakkında 5996 sayılı Kanun gereğince 46 bin 159 TL idari para cezası uygulanacaktır. İşletmenize hastalık bulaşma ihtimaline karşı hastalık sürecinde alınan tedbirlere uyulması, hayvanlarınıza şap aşısı yaptırılması önem arz etmektedir. Üreticilerimize ve tüm sektör paydaşlarına önemli duyurulur" denildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Abdipaşa Bartın Ulus Sağlık Haberler

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