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Bandırma'da Hekimlere Tütün Bağımlılığı Eğitimi Belgeleri Verildi

Bandırma'da Hekimlere Tütün Bağımlılığı Eğitimi Belgeleri Verildi
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Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tütün bağımlılığı tedavisine yönelik eğitim programını başarıyla tamamlayan hekimlere katılım belgeleri takdim edildi.

Bandırma Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde tütün bağımlılığı tedavisine yönelik eğitim programını başarıyla tamamlayan hekimlere katılım belgeleri takdim edildi.

Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimi Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi kapsamında düzenlenen eğitim programına, hastanede görev yapan psikiyatri uzman hekimleri ile Aile Hekimliği asistan hekimleri katıldı.

Uzaktan eğitim aşamasını başarıyla tamamlayan sağlık çalışanlarına yönelik ikinci aşama eğitim Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Bu aşamayı da başarıyla geçen hekimler, program kapsamında pratik eğitim aldı.

Eğitim sürecinin tüm aşamalarını başarıyla tamamlayan psikiyatri uzman hekimleri ve Aile Hekimliği asistan hekimlerine ait katılım belgeleri, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Nart Görgü tarafından takdim edildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında eğitimlerini başarıyla tamamlayan hekimlere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edilerek, başarılarının devamının dilendiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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