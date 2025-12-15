İskenderun'da Balkondan Düşen Kişi Kurtarıldı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde balkonda düşüp, yaralanarak bilinci kapanan Hüseyin Genç (65), itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, ilçedeki Denizciler Mahallesi'nde bir apartman dairesinde meydana geldi. Balkona çıkan Hüseyin Genç, dengesini kaybederek düştü. Başını yere çarparak yaralanan Genç, bilincini kaybetti. Olayı fark eden komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangın merdiveninden daireye girdi. Balkonda yerde yatarken bulunan Hüseyin Genç, ekipler tarafından bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Genç, tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),