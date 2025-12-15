Haberler

İskenderun'da Balkondan Düşen Kişi Kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde balkondan düşerek yaralanan 65 yaşındaki Hüseyin Genç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde balkonda düşüp, yaralanarak bilinci kapanan Hüseyin Genç (65), itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, ilçedeki Denizciler Mahallesi'nde bir apartman dairesinde meydana geldi. Balkona çıkan Hüseyin Genç, dengesini kaybederek düştü. Başını yere çarparak yaralanan Genç, bilincini kaybetti. Olayı fark eden komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangın merdiveninden daireye girdi. Balkonda yerde yatarken bulunan Hüseyin Genç, ekipler tarafından bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Genç, tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü

Ünlü ekran yüzü çıldırdı: Vasıfsızlar, pislikler, teste girseniz...
Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! 17 kişi hayatını kaybetti

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! Çok sayıda genç hayatını kaybetti
Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var

Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular bitiyor, kura aşamasına geçilecek

Yüzyılın Konut Projesi'nde dört gözle beklenen aşamaya geçiliyor
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış

Anne katili Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış
Jurasek'in kaçırdığı şut sonrası Sergen Yalçın'ın tepkisi olay oldu

Dün geceye damga vuran görüntü
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Dünyaca ünlü otomotiv devi, 88 yıllık tarihinde ilk kez fabrika kapatıyor

88 yıl sonra bir ilk! Dünyaca ünlü otomotiv devi fabrikasını kapatıyor
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
İhraç edilen CHP'li delegeden skandal Gülşah Durbay paylaşımı

İhraç edilen CHP'li delegeden skandal Gülşah Durbay paylaşımı
title