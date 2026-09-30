Balıkesir Devlet Hastanesi'nde psikiyatri birimleri eski göğüs binasına taşınıyor

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Balıkesir Devlet Hastanesi Turgut Solak Ek Binası bünyesinde hizmet veren Psikiyatri Poliklinikleri ve Yatan Hasta Servisi (Açık Psikiyatri Servisi ve Kapalı Psikiyatri Servisi), 5 Ekim 2026 Pazartesi gününden itibaren Eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi binasında hizmet vermeye başlayacak. Başhekim Op. Dr. Erdal Ünal, hastaların randevu alırken hizmet binasını mutlaka kontrol etmeleri gerektiğini söyledi.

Balıkesir Devlet Hastanesi'nde psikiyatri hizmetlerinin sunulduğu birimlerle ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda, Turgut Solak Ek Binası bünyesinde hizmet veren Psikiyatri Servisi ve Poliklinikleri, 5 Ekim 2026 Pazartesi gününden itibaren eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi binasında hizmet verecek.

Başhekim Ünal'dan randevu uyarısı

Balıkesir Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Erdal Ünal, yeni hizmet düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, hastaların özellikle randevu oluştururken hizmet binasına dikkat etmelerinin önem taşıdığını belirtti. Başhekim Ünal, hastane bünyesinde psikiyatri polikliniklerinin hem ana binada hem ek binada hizmet vermesi nedeniyle hastaların randevu bilgilerini önceden kontrol etmelerini istedi.

Başhekim Erdal Ünal, "Hastalarımızın randevu oluştururken yalnızca hekim ve saat bilgisini değil, randevunun hangi hizmet binasında olduğunu da mutlaka kontrol etmelerini rica ediyoruz. Özellikle ana binamızda ve ek hizmet binamızda bulunan psikiyatri polikliniklerimizin karıştırılmaması, hastalarımızın randevu günü mağduriyet yaşamamaları açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Balıkesir Devlet Hastanesi'nden yapılan bilgilendirmede ise hastaların randevu oluştururken MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi), MHRS Mobil Uygulaması veya ALO 182 üzerinden randevu bilgilerini kontrol etmeleri ve hizmet binasını mutlaka teyit etmeleri gerektiği vurgulandı. 5 Ekim 2026 Pazartesi gününden itibaren Turgut Solak Ek Binası bünyesinde hizmet veren Psikiyatri Servisi ve Poliklinikleri, eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi binasında hizmet verecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı