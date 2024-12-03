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Bakanlık sakıncalı ürünler listesini yayınladı: Sumak uygunsuz bulundu

Bakanlık sakıncalı ürünler listesini yayınladı: Sumak uygunsuz bulundu
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Arifoğlu markalı sumağı uygunsuz bulunduğu için sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesine ekledi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun'unun 31'inci maddesinin 6'ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.

SUMAK UYGUNSUZ BULUNDU

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Aralık tarihli sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınladı. Arifoğlu markalı sumak uygunsuz bulunarak listeye eklendi.

Buna göre bakanlığın 03.12.2024'te duyurduğu 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesindeki baharat firmaları ve ürünleri şöyle:

Bakanlık sakıncalı ürünler listesini yayınladı: Sumak uygunsuz bulundu

Bakanlık sakıncalı ürünler listesini yayınladı: Sumak uygunsuz bulundu

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Sağlık
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Birde boyalı çaylara el atın

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Haber YorumlarıSevim Girgin:

Allah sizleri kahreylesin utanmazlar insanlarin saflıklarıyla oynuyorsun çocuklar yaslilar hastalar yiyor bu ne böyle gunahtan ayıptan korkmaz oldulular kimse kimseden utanmaz olmuş daglarda yetişen bu nimete katki koyarak zehir koymak neyin nesi yuh artik

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