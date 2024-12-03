Bakanlık sakıncalı ürünler listesini yayınladı: Sumak uygunsuz bulundu

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun'unun 31'inci maddesinin 6'ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.

SUMAK UYGUNSUZ BULUNDU

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Aralık tarihli sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınladı. Arifoğlu markalı sumak uygunsuz bulunarak listeye eklendi.

Buna göre bakanlığın 03.12.2024'te duyurduğu 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesindeki baharat firmaları ve ürünleri şöyle: