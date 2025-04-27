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Bakanlık ifşa etti! Lahmacunda kalp eti kullanmışlar

Bakanlık ifşa etti! Lahmacunda kalp eti kullanmışlar
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Tarım ve Orman Bakanlığı "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini güncelledi. İstanbul'da hizmet veren Bereket Börek ve Pide (Mustafa Aydemir) tarafından satılan lahmacunda sakatat (Kalp) tespit edildiği görüldü.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın vatandaşların sağlığı ile oynayan firmaları ifşa ettiği liste vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor.

BAKANLIK LİSTEYİ GÜNCELLEDİ

Bakanlık son olarak, 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini geçtiğimiz günlerde güncelledi. Listede kuzu şiş ürününde kanatlı eti, köftede sakatat, kıymalı börekte taşlık bulunduğu ortaya çıktı.

LAHMACUNDA KALP ETİ KULLANMIŞLAR

Aynı listede İstanbul'da hizmet veren Bereket Börek ve Pide (Mustafa Aydemir) tarafından satılan lahmacunda sakatat (Kalp) tespit edildiği görüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresi üzerinden belirli periyotlarla açıklıyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Sağlık
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMehmet:

Ne var bunda eğer helal hayvanın kalbiyse daha güzel olur kıymetli our

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Haber YorumlarıMengele:

Benimde isletmem var yillardir Boludan domuz eti aliyorum fakat kalp falan koymam herkeste begeniyor tabiki ucuza satiyorum

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Haber YorumlarıSer_hat:

İyi en azından domuz,at,eşek yedirmemişler...

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Haber YorumlarıA. Erol:

kalbi kırılmış bir hayvansa demek...

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Haber YorumlarıXeyati 2:

yürek mı demek istiyor kalp değince aklıma aşıklar geldi.

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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Öyle bir hale geldik ki artık denetimlere inanmıyoruz ki maalesef köfteci Yusuf’u gördünüz

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Haber YorumlarıKoyunlara Fısıldayan adam:

Mehmet sana helal bisey yedireyim mi senin için baya güzel olur kıymetli olur

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Haber Yorumlarıdnbgjb7wk4:

şükür yinede güzel olur kalp eti

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