Bakan Memişoğlu: Sigara içilen alanları ve sigara içme görüntülerini azaltma çalışmamız var

Güncelleme:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara içilen alanlar ve sigara kullanımının görünürlüğünü azaltmaya yönelik yeni bir mevzuat çalışmasının hazırlandığını açıkladı. Bakan Memişoğlu, söz konusu çalışmanın en kısa sürede Meclis'e sunulacağını da sözlerine ekledi.

  • Sağlık Bakanlığı, sigara içilen alanların ve sigara içme görüntülerinin görünürlüğünü azaltmaya yönelik bir mevzuat çalışması yürütüyor.
  • Sigara kullanım oranlarında son dönemde özellikle gençler ve kadınlar arasında artış görülüyor.
  • Türkiye'de tütün kullanım oranı yüzde 33 seviyesinde seyrediyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, konuk olduğu bir canlı yayının programında sigara içilen alanların ve sigara kullanımının görünürlüğünü azaltmaya yönelik bir mevzuat çalışması yürüttüklerini açıkladı.

"EN KISA SÜREDE MECLİS'E SUNACAĞIZ"

Memişoğlu, 2010'lu yıllarda Türkiye'de kapsamlı bir çalışmayla sigara ile mücadele dönemi yaşandığını, ancak son dönemde özellikle gençler ile kadınlar arasında sigara kullanım oranlarında yeniden artış görüldüğünü söyledi. Bu tabloya karşı "koruyucu sağlık" kapsamında, sigara bırakma poliklinikleri ve mobil sigara timleri aracılığıyla bir mücadele başlattıklarını aktaran Memişoğlu, tütünle mücadelede öncelikli hedeflerinin yasak ve cezadan çok bireyin isteyerek bırakmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Sigara içilen alanların ve sigara kullanımının görünürlüğünü azaltmaya yönelik bir mevzuat çalışması yürüttüklerini anımsatan Memişoğlu, "Sigara içilen alanları ve sigara içme görüntülerini azaltmaya yönelik bir mevzuat çalışmamız var. En kısa sürede Meclis'e sunacağız." ifadelerini kullandı.

"HEM SİGARA İÇENLERİ HEM DE SİGARA İÇENLERİN GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜ AZALTMAYA YÖNELİK"

Memişoğlu, şöyle devam etti: "Sigaranın görünürlüğünü azaltmamız lazım. Sigara içenin de sigara ile ilgili materyallerin de görünürlüğünün azalması için bir kanun taslağı oluşturuyoruz. Bazen sigara içmeyenler de mağdur oluyor. Onun için biz bu konuda geniş kapsamlı bir kanun taslağı hazırlığının içindeyiz. Bu kanun taslağı hem sigara içenleri hem de sigara içenlerin görünürlüğünü azaltmaya yönelik. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin sigarayı görünür, sanki doğal bir kullanım materyaliymiş gibi algılamasını istemiyoruz."

"BU BİR ALIŞKANLIK VE TOPLUM OLARAK BUNU BIRAKMAMIZ GEREKİYOR"

Türkiye'de tütün kullanımının halen yüzde 33 bandında seyrettiğine ve her üç kişiden birinin sigara içtiğine dikkati çeken Memişoğlu, "Biz bunu yarı yarıya azaltma hedefiyle hareket ediyoruz ve azaltmak zorundayız. Akciğer hastalıklarından uyku kalitesine, astımdan damar hastalıklarına kadar sigaranın olumsuz etkileri biliniyor. Bu bir alışkanlık ve toplum olarak bunu bırakmamız gerekiyor." diye konuştu.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMuhammet :

Turkiyenin tek derdi sigara.ne bicim jnsan bunlar.Hem sattiriyorlar hem.yasakliyorlar.yasak koyaxaginiza sigara sattirmayin yiyosa

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavaş Esentürk:

Öncelikle kamu alanı sayılan otobüs duraklarından başlayın

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

