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99 Milyon SMS ile Kanser Taraması Çağrısı

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Sağlık Bakanı Memişoğlu, kanser tarama programı kapsamında 99 milyon hatırlatma SMS'i gönderildiğini, 16 milyon kişiye ücretsiz tarama yapıldığını ve 35 bin 600 kişide erken teşhis sağlandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Kanser tarama programları kapsamında 99 milyon hatırlatma Sms'i ulaştırdık. Sağlığınız için sizleri de ücretsiz kanser taramalarımıza davet ediyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir SMS bir hayat kurtarabilir mi? Geçen yıl bugün başlattığımız projeyle uygun yaş grubundaki vatandaşlarımıza 99 milyon hatırlatma SMS'i ulaştırdık. Kanser tarama programları kapsamında Temmuz 2024'ten bu yana 16 milyon 88 bin 375 vatandaşımıza ücretsiz tarama yaptık. 658 bin vatandaşımızda şüpheli bulgu tespit ettik. 35 bin 600 vatandaşımızda kanseri erken dönemde tespit ederek tedavi süreçlerini başlattık. Kanserde erken tanı hayat kurtarır. Sağlığınız için sizleri de ücretsiz kanser taramalarımıza davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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