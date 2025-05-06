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Bakan Memişoğlu'ndan Dünya Ebeler Günü Ziyareti

Bakan Memişoğlu'ndan Dünya Ebeler Günü Ziyareti
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Ebeler Günü dolayısıyla hastanede görevdeki ebelere bir ziyaret gerçekleştirdi ve onların özverili çalışmalarını takdir etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Ebeler Günü dolayısıyla hastanede görevi başındaki ebelere ziyarette bulundu.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Dünya Ebeler Günü vesilesiyle mesai başındaki ebelerimizi ziyaret ettik. Umutla atan küçük kalplerin hikayesine eşlik eden ebelerimizin emekleri tarifsiz. Gösterdikleri özveri, sabır ve şefkat için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Sağlık
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