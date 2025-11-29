Bakan Memişoğlu'ndan canlı yayınla duygulandıran sözler! Doktorluk stajında yaşadığını anlattı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, doktorluk stajı sırasında yaşadığı bir olayı anlatırken; "Emin olun bir hastaya iyilik yapmak ve onunla ilgili hayatını kurtarmak vesilesi olmak bile çok inanılmaz bir duygu" ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, Lider Haber TV'de Neşe Berber'in konuğu oldu. Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Memişoğlu, doktorluk stajı sırasında yaşadığı bir olayı da anlattı.

DUYGULANDIRAN SÖZLER

Tıp Fakültesi 4. sınıftayken yaşadığı olayı anlatan Memişoğlu, şu ifadeleri: "Annem çok istedi rahmetli, doktor olmamı. Tıp Fakültesini kazandığım zamançok sevinç duymadım. Zor bir iş çünkü. Hekimlik gerçekten adanmışlık gerektiriyor. Mühendislik de adanmışlık gerektiriyor ama orada hesabı yapıyorsunuz. İnsanla direkt muhatap olmak çok daha çok zor ve yıpratıcı esasında. Ama hep acaba mühendis olsam mı diye düşündüm.

"İYİ Kİ DOKTOR OLMUŞUM" DEDİĞİ ANLARI ANLATTI

Yalnız 4. sınıfta bir olay geldi başıma. Hacettepe'de 4. sınıfta önlük giyerdik. Yeni başladık staja. Acilden üst kata çıkacaktık bir arkadaşımla beraber. Biz önlüklüyüz ama daha yeni başlamışız staja. Beyaz önlüklüyken bir tane bayan "Benim anneme bir şey oldu." dedi. O sırada orada doktor yok. Baktık ki hasta arest olmuş, kalbi durmuş yani. Arkadaşım solunuma geçti, ben kalp masajına geçtim. Hasta döndü. Kalbi çalışmaya başladı.

Hastayı içeri aldılar. Ve ben o gün, tek bu hasta için bile iyi ki doktor olmuşum dedim. Emin olun bir hastaya iyilik yapmak ve onunla ilgili hayatını kurtarmak vesilesi olmak bile çok inanılmaz bir duygu. Onu görünce dedim ki ya gerçekten iyi ki annem haklıymış, iyi ki doktor."