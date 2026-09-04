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Sağlık Bakanı: 878 bin çocuk 'Sağlık Elçisi' oldu

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "878 bin 840 evladımızı ‘Sağlık Elçisi’ yaptık. Sağlıklı Hayat Merkezlerimizdeki Bebek, Çocuk ve Genç Akademilerimizle de yaklaşık 1 milyon kişiye sağlık eğitimleri verdik.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "878 bin 840 evladımızı ' Sağlık Elçisi' yaptık. Sağlıklı Hayat Merkezlerimizdeki Bebek, Çocuk ve Genç Akademilerimizle de yaklaşık 1 milyon kişiye sağlık eğitimleri verdik. Siz yeter ki sağlıkla büyüyün, biz sizin için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Memişoğlu, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'na ilişkin paylaşım yaptı. Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Halk Sağlığı Haftamızın 2. gününde odağımızda evlatlarımız var; Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek. Çocuklarımızın küçük yaşta sağlık bilinci kazanması, sağlıklı alışkanlıklarla büyümesi için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"878 bin 840 evladımızı ' Sağlık Elçisi' yaptık"

İnteraktif eğitim istasyonlarında; 112 Acil Sağlık Hizmetlerinden afet bilincine, sağlıklı beslenmeden hareketli yaşama kadar pek çok konuda uygulamalı eğitimler verdiklerini aktaran Memişoğlu, "878 bin 840 evladımızı 'Sağlık Elçisi' yaptık. Sağlıklı Hayat Merkezlerimizdeki Bebek, Çocuk ve Genç Akademilerimizle de yaklaşık 1 milyon kişiye sağlık eğitimleri verdik. Siz yeter ki sağlıkla büyüyün, biz sizin için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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