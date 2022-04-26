Bakan Koca, yaptığı paylaşımla pandeminin bitişini resmen ilan etti

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun maske ile ilgili önemli kararlar almasının beklendiği toplantı başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının başladığını Twitter'dan duyurdu. Kendine has bir üslupla toplantının başladığını açıklayan Bakan Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulunun son toplantısı az önce başladı" ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı;

Toplantıda maske ile ilgili önemli kararların alınması bekleniyor. Kapalı alanlarda maske şartının esnetilmesi gündemde. Okullardaki maske zorunluluğuna yönelik de bir karar alınması bekleniyor.

"EN ÖNEMLİ TOPLANTILARDAN BİRİ"

Fahrettin Koca daha önceden yaptığı açıklamada toplantı için "Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır" demişti.