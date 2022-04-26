Bakan Koca, yaptığı paylaşımla pandeminin bitişini resmen ilan etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Koca, yaptığı paylaşımla pandeminin bitişini resmen ilan etti

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Sağlık
 - Güncelleme:
Bakan Koca, yaptığı paylaşımla pandeminin bitişini resmen ilan etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilen Kornonavirüs Bilim Kurulu, 12.30 sıralarında toplandı. Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Koronavirüs Bilim Kurulunun son toplantısı az önce başladı" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun maske ile ilgili önemli kararlar almasının beklendiği toplantı başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının başladığını Twitter'dan duyurdu. Kendine has bir üslupla toplantının başladığını açıklayan Bakan Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulunun son toplantısı az önce başladı" ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı;

Bakan Koca, yaptığı paylaşımla pandeminin bitişini resmen ilan etti

Toplantıda maske ile ilgili önemli kararların alınması bekleniyor. Kapalı alanlarda maske şartının esnetilmesi gündemde. Okullardaki maske zorunluluğuna yönelik de bir karar alınması bekleniyor.

"EN ÖNEMLİ TOPLANTILARDAN BİRİ"

Fahrettin Koca daha önceden yaptığı açıklamada toplantı için "Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır" demişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Sağlık

Fahrettin Koca, Sağlık, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title