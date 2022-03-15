Bakan Koca, Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'yi tebrik etti - Haberler

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Bakan Koca, Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'yi tebrik etti

Demirören Haber Ajansı - Sağlık
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Bakan Koca, Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'yi tebrik etti

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac aşısının bulunması nedeniyle 14 Mart Bilim Büyük Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'yi tebrik etti.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac aşısının bulunması nedeniyle 14 Mart Bilim Büyük Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'yi tebrik etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Covid- 19 aşısı üreten 9 ülkeden biriyiz. Bu başarının arka planında bir aşı tarihi var. Turkovac, geleceğe ilham verirken bu tarihi de temsil ediyor. Ekibiyle Turkovac'ı bulan hocamız Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, dün 14 Mart Bilim Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Tebrik ederiz."


Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Aykut Özdarendeli, Fahrettin Koca, TURKOVAC, 14 Mart, Sağlık, Haberler

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