Bakan Koca'dan Adana ve Osmaniye'deki Deprem Açıklaması

BAKAN KOCA : DEPREMDEN 8 KİŞİ ETKİLENDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Koca, "Bu sabah meydana gelen Adana Kozan merkezli depremde Adana'da 2 kişi yüksekten atlama ve eşya düşmesine, Osmaniye'de ise 6 kişi yüksekten atlama ve düşmeye bağlı olarak olaydan etkilenmiştir. Depremden etkilenen kişiler olay yerine görevlendirilen 8 ambulans ile hastanelere nakledilmiştir. Hastalarımıza ve depremden etkilenen halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.