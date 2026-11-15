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Bahçesaray'da yüksekten düşen 26 yaşındaki hasta helikopterle Van'a getirildi

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Bahçesaray'da yüksekten düşen 26 yaşındaki hasta helikopterle Van'a getirildi
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde yüksekten düşme sonucu omuz ve göğüs kafesi kırığı olan 26 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van'a getirildi. Bahçesaray Devlet Hastanesinde tedavi gören hastanın ileri tetkik ve tedavisi için SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yüksekten düşme sonucu omuz göğüs kırığı olan hasta, ambulans helikopter ile Van'a getirildi.

Bahçesaray Devlet Hastanesinde tedavi gören 26 yaşındaki omuz bölgesindeki kürek kemiği (skapula) ile göğüs kafesini oluşturan kaburgası (costa) kırılan hastanın ileri tetkik ve tedavisi için SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevki kararlaştırıldı. Van İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçilerek helikopter ambulans talep edildi. Kısa sürede Bahçesaray'a giden helikopter ambulans hastayı alarak Van'a nakli sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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