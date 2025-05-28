Bağırsak Rahatsızlığı Nedeniyle 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Bağırsak Rahatsızlığı Nedeniyle 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Kozan ilçesinde bağırsak rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 9 yaşındaki Mehmet Efe Arı, hayatını kaybetti. İki ay önceki hastaneye yatışının ardından taburcu edilen çocuk, yeniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde bağırsak rahatsızlığı bulunan Mehmet Efe Arı (9) hayatını kaybetti.Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Efe Arı, 2 ay önce geçirdiği bağırsak düğümlenmesi nedeniyle Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavisinin ardından taburcu edilen Arı, 2 gün önce yeniden fenalaştı. Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mehmet Efe Arı, doktorların tüm çabasına karşın bugün hayatını kaybetti. Arı'nın cenazesi, baba evinde helallik alındıktan sonra Kozan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber – Kamera : Ali GÖKDAL/ KOZAN,(Adana),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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