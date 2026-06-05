Haberler

Bafra'da aile hekimleriyle Sağlıklı Hayat Buluşması

Bafra'da aile hekimleriyle Sağlıklı Hayat Buluşması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde aile hekimlerinin katılımıyla Sağlıklı Hayat Buluşması programı düzenlendi. Programda merkezlerin faaliyetleri tanıtıldı, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Samsun'un Bafra ilçesinde aile hekimlerinin katılımıyla Sağlıklı Hayat Buluşması programı gerçekleştirildi.

Sağlıklı Hayat Merkezleri; sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak, sağlıklı hayatı teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve vatandaşların bu hizmetlere daha kolay ulaşmasını sağlamak amacıyla kurulan çok amaçlı sağlık birimleri olarak hizmet vermeye devam ediyor. Koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeli doğrultusunda toplumun sağlık okuryazarlığını artırmayı hedefleyen merkezlerde; beslenme ve diyetetik, psiko-sosyal destek, fizyoterapi, çocuk gelişimi, tütün ve benzeri bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele gibi alanlarda hizmet sunuluyor.

Bafra'da düzenlenen program kapsamında Mevlana Aile Sağlığı Merkezi, Şeyhulaş Aile Sağlığı Merkezi, Örencik Aile Sağlığı Merkezi ve Altınyaprak Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarıyla bir araya gelindi. Buluşmada Sağlıklı Hayat Merkezi'nin faaliyetleri tanıtılırken, merkezde görev yapan diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, çocuk gelişimci, sigarayı bırakma polikliniği personeli ve KETEM biriminde görevli sağlık çalışanlarıyla da tanışma sağlandı.

Yetkililer, Sağlıklı Hayat Merkezleri'nin en önemli hedeflerinden birinin aile hekimliği hizmetlerini desteklemek ve güçlendirmek olduğunu belirterek, vatandaşların koruyucu sağlık hizmetlerinden daha etkin şekilde yararlanmasının amaçlandığını ifade etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz

Erbakan'ın sözlerini hatırlatan Erdoğan'dan yeni faiz çıkışı

Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında karar açıklandı

Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında karar! Sanıklara ceza yağdı
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis'te! Kamuda istihdam edilecekler

Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi TBMM'ye sunuldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzdivaç programıyla ünlenen damat adayı maneviyata yöneldi

Nereden nereye!

Bircan Yıldırım hakkında yakalama emri çıkarıldı

Bircan Yıldırım hakkında yakalama emri çıkarıldı
Ankara'da iş yeri basan saldırgan dehşet saçtı: Karı kocayı vurup canına kıydı

Husumetlisinin dükkanını basan adam dehşet saçıp kendi canına kıydı
Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı
Görüntü Türkiye'den! Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor

Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor
İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali

İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali
Reha Muhtar'ın cenazesinde dikkat çeken anlar! Poyraz Mina'yı dürterek uyardı

Cenazede dikkat çeken anlar! Reha Muhtar'ın kızı kendini tutamadı