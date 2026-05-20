Uzmanından bacaklarda şişlik ve damar sağlığına ilişkin bilgilendirme

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serkan Akcan, bacaklarda gün sonu artan şişlik ve ağırlık hissinin damar sağlığı açısından önemli olabileceğini belirtti. Uzun süre ayakta kalanlarda daha sık görülen bu şikayetlerin varis, hareketsizlik ve kilo gibi faktörlerle ilişkili olabileceğini ifade eden Akcan, tek taraflı ani şişliklerde vakit kaybetmeden uzmana başvurulması gerektiğini söyledi.

Serhat YILMAZ/SERDİVAN(Sakarya), BACAKLARDA gün sonunda artan şişlik, ağırlık hissi ve rahatsızlığın damar sağlığı açısından önem taşıyabileceğini belirten Özel Adatıp Hastanesi'nden Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serkan Akcan, özellikle uzun süre ayakta kalan kişilerde bu şikayetlerin daha sık görülebildiğini ifade etti.

Toplardamar dolaşımındaki yavaşlama, varis oluşumu, hareketsizlik ve fazla kilo gibi faktörlerin bacaklarda şişlik hissine neden olabileceğini belirten Op. Dr. Akcan, tek taraflı ani gelişen şişliklerde ise gecikmeden değerlendirme gerektiğini söyledi.

Şikayetlere ağrı, ciltte renk değişikliği, gece krampları veya damar belirginliğinin eşlik etmesi halinde uzman görüşü alınmasının önemli olduğunu ifade etti. Gün içinde kısa yürüyüşler yapmak, uzun süre sabit pozisyonda kalmamak, bacakları dinlendirmek ve hekim önerisiyle uygun destek ürünleri kullanmanın fayda sağlayabileceğini belirtti.

Op. Dr. Akcan, "Dolaşım sistemiyle ilgili belirtiler erken dönemde fark edildiğinde yaşam konforunu artıracak önlemler alınabilir" dedi.

Öte yandan Akcan, bu haberin bilgilendirme amacı taşımakta olduğunu tanı veya tedavi vaadi içermediğini, sağlıkla ilgili değerlendirmeler kişiden kişiye farklılık gösterebileceğini söylerken, her zaman uzman hekim görüşü alınması önemli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
