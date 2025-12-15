Haberler

'Sık tekrarlanan bacak ağrısı ve krampta uzman değerlendirmesi gerekli'

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serkan Akcan, bacaklarda görülen ağrı ve krampın günlük yorgunlukla karıştırılabileceğini, fakat sık tekrar ediyorsa uzman değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

KALP ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serkan Akcan, "Uzun yürüyüş veya yoğun bir gün sonrası bacaklarda ağrı veya kramp yaşanabilir. Ancak bu durumun sık tekrarlanması veya belirli durumlarda artması halinde bir uzmanın durumu değerlendirmesi faydalı olabilir" dedi.

Özel Adatıp Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serkan Akcan, bacaklarda ortaya çıkan bazı şikayetlerin günlük yorgunlukla karıştırılabildiğini, ancak bazı durumların değerlendirme gerektirebileceğini söyledi. Op. Dr. Akcan, "Uzun yürüyüş veya yoğun bir gün sonrası bacaklarda ağrı veya kramp yaşanabilir. Ancak bu durumun sık tekrarlanması veya belirli durumlarda artması halinde bir uzmanın durumu değerlendirmesi faydalı olabilir" diye konuştu.

Bacaklarda ortaya çıkan üşüme hissi, solukluk veya yürürken durma ihtiyacı gibi bulguların, farklı sağlık durumlarıyla ilişkili olabileceğini belirten Op. Dr. Akcan, "Bu tür şikayetlerde kesin bir sonuçtan bahsetmek mümkün değildir. Değerlendirme, ancak kişisel klinik duruma göre yapılabilir" ifadelerini kullandı.

Yaşam tarzı alışkanlıklarının genel damar sağlığı üzerinde etkisi olduğunu vurgulayan Akcan, "Dengeli beslenme, düzenli hareket ve tütün ürünlerinden uzak durma gibi alışkanlıklar, damar sağlığını destekleyici faktörler arasında sayılabilir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
title