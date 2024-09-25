Ayvalık'ta Engellilere Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; bu yıl 32.si düzenlenen Engelliler Şenliği çerçevesinde, Türk Kızılay'ı ile Engel Tanımayan Diş Hekimleri Derneği'nin ortak yürüttüğü "Gülümse" projesi hayata geçirildi.

Başlatılan proje dahilinde; Ayvalık'ta 4 gün boyunca yüzlerce engelli ve ihtiyaç sahibine ağız ve diş sağlığı hizmeti sunuluyor.

Türk Kızılay, Engel Tanımayan Diş Hekimleri Derneği ile imzaladığı protokolle engelli bireylere yönelik ağız ve diş sağlığı bilinçlendirme çalışmaları, muayene ve tedavi hizmetlerine ortak oldu.

İş birliği çerçevesinde hayata geçirilen proje, Ayvalık'ta her yaştan yüzlerce engelli ihtiyaç sahibi, gönüllü diş hekimlerinden ağız ve diş sağlığı hizmeti veriyor.

4 gün boyunca devam edecek diş sağlığı hizmeti kapsamında Türk Kızılay Balıkesir İl Başkanı Mustafa Burak Kelemençe, Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Anıl Okyar, Engel Tanımayan Diş Hekimleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Sabah'ın katılımıyla Ayvalık Belediyesi Özel Çocuklar Eğitim Evi'nde gerçekleştiriliyor.

Başlattıkları proje ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Engel Tanımayan Diş Hekimleri Derneği Başkanı Ertuğrul Sabah, "Türkiye'nin her yerinde bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dernek olarak çalıştığımız yerler; Milli Eğitim Bakanlığı'na ait ya da vakıfları engelli eğitim merkezleri ve benzeri alanlardır." dedi.

Proje Hatay ve İzmir'de de sürdürülecek

Türk Kızılay'ı Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Anıl Okyar ise Ayvalık'ta bu yıl 32.si düzenlenen engelliler şenliğinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen engellilerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Engel tanımayan doktorlar ve Türk Kızılay'ının işbirliğinde engellilerle ailelerinin ağız ve diş sağlığı proje hazırladıklarını aktaran Okyar, "Bu projeye Ayvalık'tan start veriyoruz. Buradan Hatay ve İzmir'e giderek aynı çalışmaya devam edeceğiz. Bu proje yıl boyunca sürecek. Bugün başlangıcını Ayvalık'tan yapıyoruz. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şenlik süresince Engel Tanımayan Diş Hekimleri Derneği ve Ertuğrul Sabah hocamızla birlikte Türk Kızılay'ı olarak bu çalışmaları sürdüreceğiz." diye konuştu.