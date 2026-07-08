Aydın Ticaret Odası üyeleri ilk yardım eğitimi aldı

Aydın Ticaret Odası (AYTO) tarafından düzenlenen Temel İlk Yardım Eğitimi'ni başarıyla tamamlayan üyelere "İlk Yardımcı Belgesi" verildi.

Aydın Ticaret Odası (AYTO) tarafından üyelere yönelik düzenlenen Temel İlk Yardım Eğitimi tamamlandı. İki gün süren eğitim programını başarıyla bitiren katılımcılara "İlk Yardımcı Belgesi" takdim edildi. AYTO Akademi Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim programında, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından katılımcılara ilk yardım konusunda hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildi. Eğitimlerde, acil durumlarda doğru müdahalenin önemi anlatılırken katılımcılar uygulamalı çalışmalarla bilgilerini pekiştirme fırsatı buldu. Program kapsamında trafik ve iş kazaları, kalp krizi, boğulma, elektrik çarpması gibi hayati risk taşıyan olaylarda uygulanması gereken temel ilk yardım yöntemleri ele alındı. Katılımcılar, doğru müdahale teknikleri konusunda hem bilgi edindi hem de uygulama yaparak deneyim kazandı.

Eğitimi başarıyla tamamlayan AYTO üyelerine düzenlenen törenle "İlk Yardımcı Belgesi" verildi. AYTO Genel Sekreteri İlknur Kahraman, ilk yardım bilgisinin acil durumlarda hayat kurtarıcı öneme sahip olduğunu belirterek, oda olarak üyelerin bilgi ve farkındalık düzeyini artırmaya yönelik eğitim çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. İlk yardım eğitimlerinin toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Kahraman, üyelere yönelik benzer eğitim programlarının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı