Aydın Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Aydın Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti

Aydın Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Aydın Devlet Hastanesi2ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürümüz Dr.Eser Şenkul, Aydın Devlet Hastanesi'ni ziyaretine hastane yönetimi de eşlik etti. İl Sağlık Müdürü Şenkul, hastane Başhekiminden yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Diyaliz Ünitesi, Palyatif Bakım Birimi ve Poliklinik alanlarının bulunduğu ek hizmet binasında incelemelerde bulunan Şenkul, tedavi gören hasta ve hasta yakınları ile sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. İl Sağlık Müdürü Şenkul, göstermiş oldukları özverili çalışmalardan dolayı personellere teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. - AYDIN