Aydın haber: Bakan Koca: Gözümüz aydın demeye az kaldı
Sağlık Haberleri
Edinilen Aydın haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarıyla ilgili "Gözümüz aydın demeye az kaldı" dedi.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarıyla ilgili "Gözümüz aydın demeye az kaldı" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli aile hekimleri ve ASM çalışanları, gözümüz aydın demeye az kaldı. Gece yarısı bile olsa diyebiliriz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Sağlık