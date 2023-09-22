Aydın'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden gençten 3 kişiye organ bağışı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden 24 yaşındaki Osman Başpınar'ın organları, 3 kişiye umut olacak. Başpınar'ın ailesi tarafından organ bağışı kararı alındı ve organlarının bağışlanmasında bir sakınca olmadığı belirlendi. Organlar, Antalya, İstanbul ve Denizli'deki hastalara nakledilmek üzere sevk edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen trafik kazası sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki Osman Başpınar hayatını kaybederken, Başpınar'ın bağışlanan organları 3 kişiye umut olacak.

Kaza, geçtiğimiz hafta Beydağ-Nazilli yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Başpınar yönetimindeki motosiklet karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen Başpınar, yolda seyir halinde bulunan bir kamyonun altında kalarak sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Başpınar'ı sıkıştığı kamyonun altından çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Başpınar kaldırılarak tedavi altına alındığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde doktorların günler süren çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Ailesi organlarını bağışladı

Nazilli'ye bağlı Bekirler Mahallesi'nde yaşayan Başpınar'ın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Başpınar'ın ailesi tarafından organlarının bağışlanması kararı alınmasının ardından sağlık ekipleri adeta seferber oldu. Nazilli Devlet Hastanesi'nde hastane yönetimi ve Organ Bağış Koordinatörlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, ilk olarak Başpınar'ın organ bağışına uygun olup olmadığının belirlenmesi için gerekli tüm tetkikler yapıldı. Yapılan tetkiklerin ardından organlarının bağışlanmasında ve alınmasında bir sakınca olmadığı görüldü.

Organları 3 bedende yaşayacak

Antalya Akdeniz Üniversitesi, İstanbul Acıbadem Hastanesi ve Denizli Pamukkale Üniversitesi'nden gelen ekip ekipler Başpınar'ın organlarını teslim aldı. İlk olarak hastadan alınan kalp polis eskort eşliğinde Çıldır Hava Alanı'na götürüldü. Hava alanında bekleyen Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri'ne ait uçak, acil kodu ile havalanarak kısa bir süre içerisinde Antalya'ya ulaştı. Aynı şekilde hastadan alınan karaciğer ve iki böbrek de ambulanslarla İstanbul Acıbadem ve Denizli Pamukkale Üniversitesinde bulunan hastalara nakledilmek üzere sevk edildi. - AYDIN