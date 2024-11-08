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Avusturya Kuş Gribi Bulaşma Riski Yüksek Bölge İlan Edildi

Avusturya Kuş Gribi Bulaşma Riski Yüksek Bölge İlan Edildi
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Avusturya Sağlık Bakanlığı, ülkede kuş gribi bulaşma riskinin yüksek olduğunu açıkladı. 200 bin kanatlı hayvanda kuş gribi tespit edildiği belirtilirken, bazı bölgelerde hayvanların açık alanda beslenmesi yasaklandı.

AVUSTURYA kuş gribi bulaşma riski yüksek bölge ilan edildi.

Avusturya Sağlık Bakanlığı, ülkenin tamamının kuş gribi bulaşma riski yüksek bölge ilan edildiğini duyurdu. Bakanlık, 200 bin kanatlı hayvanda kuş gribinin tespit edildiğini, bununla beraber yabani kuşlarda da hastalığın yayıldığını bildirdi.

Ülkenin altı eyaletinde 25 yerleşim yeri kuş gribi bulaşma riski en yüksek bölge olarak sınıflandırılırken, aynı bölgelerde 50 kanatlı hayvan için kümes zorunluluğu getirildi. Ayrıca açık alanda hayvanların beslenmesi yasaklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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