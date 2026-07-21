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Avustralya'da nadir görülen tek yumurta dördüzleri dünyaya geldi

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Avustralya'da bir kadın, doğal yollarla oluşan ve son derece nadir görülen tek yumurta dördüzlerini dünyaya getirdi. Bebekler 28. haftada sezaryenle doğdu ve sağlık durumları iyi. Anne, diğer dört çocuğuyla birlikte büyük bir aileye sahip ve bağış kampanyası başlattı.

Avustralya'da bir kadın, doğal yollarla oluşan ve son derece nadir görülen tek yumurta dördüzlerini dünyaya getirdi. Brisbane Kraliyet Kadın Hastanesi, hamileliği "son derece yüksek riskli" olarak tanımladı.

Dört kız bebek, 14 Temmuz'da, hamileliğin 28'inci haftası ve dördüncü gününde sezaryenle doğdu. Bebeklerin, döllenmiş tek bir yumurtanın dört embriyoya bölünmesiyle oluşan monozigotik dördüzler olduğu belirtildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, kızların 34 yaşındaki annesi Jenitar Na'amoana ile eşi Jortham'ın halihazırda dört çocuğu bulunuyor.

Çift, dördüz bebek beklediklerini öğrendiğinde "büyük bir şaşkınlık" yaşadı.

Hamileliğin başlangıcından itibaren annenin bakımını üstlenen Dr. Alexa Bendall, tek yumurta dördüzlerinin "her 15 milyon hamilelikten birinde" görüldüğünü tahmin ettiklerini söyledi.

Bendall, "Ancak aynı plasentayı paylaşmaları, daha önce duyulmuş bir şey değil" dedi.

Maternal-fetal tıp uzmanı ve kadın doğum doktoru Bendall, bu tür bir hamileliğin çok yüksek risk taşıdığını belirtti.

Na'amoana, yakından takip edilebilmesi için hamileliğinin 25'inci haftasında hastaneye yatırıldı.

Bendall, "Onu 28'inci haftaya kadar getirebilirsek iyi bir sonuç elde etmiş olacağımızı hep söylüyorduk" dedi.

"Dolayısıyla 28'inci hafta ve dördüncü günde dört güzel ve sağlıklı bebeğin dünyaya gelmesi inanılmaz. Bunun bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz."

Bendall, "Jenitar ilk günden itibaren her şeyi büyük bir metanetle karşıladı. Bir şekilde hem kendisi hem de bebekleri açısından bütün komplikasyonları ve riskleri atlattı" diye konuştu.

Yeni doğan kız bebeklere Emily, Harriet ve Catherine adları verildi.

Dördüncü bebeğe ise hamileliğin başlangıcından itibaren Na'amoana'nın bakımını üstlenen Dr. Alexa Bendall'ın adı verildi.

Bendall, bunu "çok güzel bir onurlandırma" olarak nitelendirdi.

Bebekler, normal doğum zamanlarına ulaşıncaya kadar hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kalacak.

Bendall, bebeklerin şu anda "son derece iyi durumda" olduklarını söyledi.

Çiftin diğer çocuklarının yaşları bir ile 10 arasında değişiyor.

Anne, kısa süre önce en az 10 koltuklu bir minibüs satın alabilmek için internet üzerinden bir bağış kampanyası başlattı.

Şimdiye kadar 37 bin Avustralya dolarından, yani 1 milyon 200 bin TL'den fazla bağış toplanan kampanyada Na'amoana şu ifadeleri kullandı:

"Dört kıymetli mucizemiz sağ salim dünyaya geldi. Kalplerimiz minnetle dolup taşarken, aynı anda dört yeni doğan bebeğe bakmanın beraberinde getirdiği zorluklar hayal edebileceğimizin çok ötesinde."

Doğal yollarla oluşan dördüzlere son derece nadir rastlanıyor.

Doktorlar bunun yaklaşık her 700 bin doğumdan birinde gerçekleştiğini tahmin ediyor.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

BBC
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