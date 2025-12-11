Haberler

Avrupa'da büyük skandal: Kanser riski taşıyan donörden 200 çocuk dünyaya geldi

Güncelleme:
Avrupa'da 14 ülkeyi kapsayan büyük bir sağlık skandalı ortaya çıktı. Kanser gelişimini engelleyen TP53 geninde ölümcül bir mutasyon taşıyan bir sperm donöründen yaklaşık 200 çocuğun dünyaya geldiği tespit edildi. Avrupa Yayın Birliği (EBU) öncülüğünde yürütülen soruşturma, vakaların kıta geneline yayıldığını ve bazı çocukların şimdiden hayatını kaybettiğini ortaya çıkardı.

  • Avrupa'da kanser riski taşıyan bir donörün spermlerinin kontrolsüz kullanımıyla yaklaşık 200 çocuk doğdu.
  • Donörün spermlerinin yaklaşık yüzde 20'sinde, kanser gelişimini önlemede kritik rol oynayan TP53 geninde ölümcül bir mutasyon bulundu.
  • Bu mutasyonu miras alan çocuklarda yaşam boyu kansere yakalanma riski yüzde 90'a kadar yükseliyor ve 67 çocuktan 10'una şimdiden kanser teşhisi kondu.

Avrupa'da yüzlerce aile, kanser riski taşıyan spermlerle dünyaya gelen çocukları hakkında gerçeği yıllar sonra öğrendi. 14 ülkeye yayılan skandal, bir donörün ölümcül mutasyon taşıyan spermlerinin kontrolsüz kullanımıyla yaklaşık 200 çocuğun doğmasına yol açtı.

14 ÜLKEYİ SARSAN SORUŞTURMA

Danimarka merkezli European Sperm Bank (ESB), söz konusu donörün spermlerinin yıllar içinde "aşırı derecede" kullanıldığını kabul etti. Mutasyon tespit edildiği anda donör engellendi, ancak o tarihe kadar çok geç kalınmıştı.

Çocukların Danimarka, Belçika, İspanya, Yunanistan ve Almanya'da doğduğu belirtildi.

Ayrıca İrlanda, Polonya, Arnavutluk ve Kosova'da spermlerin ayrıca şu ülkelere satıldığı bildirildi.

Öte yandanİsveç'ten çok sayıda kadın da tedavilerinde bu donörü kullandı. Birleşik Krallık'a resmi satış yapılmadı, ancak bazı İngiliz kadınların Danimarka'da tedavi gördüğü doğrulandı.

BAĞIŞÇI 17 YIL BOYUNCA SPERM VERDİ

Soruşturma dosyasına göre donör,sağlıklı görünüyordu, tüm rutin tıbbi testleri geçti ve öğrenciyken 17 yıl boyunca sperm bağışında bulundu

Ancak spermlerinin yaklaşık yüzde 20'sinde, kanser gelişimini önlemede kritik rol oynayan TP53 geninde ölümcül bir mutasyon bulunduğu ortaya çıktı.

ÇOCUKLARDA KANSER RİSKİ YÜZDE 90'A ÇIKIYOR

Bu mutasyonu miras alan çocuklarda Li-Fraumeni Sendromu gelişiyor. Uzmanlara göre:

• Yaşam boyu kansere yakalanma riski yüzde 90'a kadar yükseliyor

• Çocukluk çağı tümörleri, beyin tümörleri, kemik kanserleri sık görülüyor

Bazı çocukların şimdiden hayatını kaybettiği, diğerlerinde ise yaşam boyu çok yüksek kanser riski bulunduğu belirtiliyor.

67 ÇOCUK İNCELENDİ: 10'UNDAN KANSER TESPİT EDİLDİ

Bu yıl yayımlanan raporda:

• Bilinen 67 çocuk mercek altına alındı

• 23'ünde mutasyon bulundu

• 10 çocuğa şimdiden kanser teşhisi kondu

European Sperm Bank, ailelere "en derin taziyelerini" iletti ancak mutasyonun mevcut tarama yöntemleriyle tespit edilmesinin "imkansız olduğunu" savundu.

Elif Yeşil
Haberler.com / Sağlık
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıArslan Demir:

Bu nasıl bir haber yahu. Sperm olsun kimden olduğunun önemi yok ha. Hangi din bu?

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSimu:

Gelecek pçlerle dolu... Babası belli olmayan o kadar çocuk ne olacak!!!!

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZeki Anti:

Daha beter olsunlar normal bir şey mi bu yapılan sanki..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
